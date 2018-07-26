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Акции Facebook упали более чем на 20% после публикации отчетности по выручке
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Акции Facebook упали более чем на 20% после публикации отчетности по выручке 

ТАСС 25 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Корпоративная отчетность Facebook, опубликованная в среду, разочаровала аналитиков, из-за чего стоимость акций компании, владеющей одноименной социальной сетью, упала более чем на 20%. Об этом сообщило агентство Reuters.
Выручка Facebook за второй квартал 2018 года (завершился 30 июня) выросла почти на 42% по сравнению с прошлогодними показателями и достигла $13,23 млрд Однако эти результаты не оправдали ожиданий аналитиков, прогнозировавших выручку в размере $13,36 млрд
Чистая прибыль Facebook при этом увеличилась до $5,11 млрд ($1,74 за акцию). По итогам второго квартала 2017 года прибыль компании составляла $3,89 млн ($1,32 за акцию). Аналитики, опрошенные агентством, прогнозировали, что этот показатель составит $1,72 за акцию.
Выручка от размещения рекламы в соцсети во втором квартале увеличилась на 42% до более $13 млрд, однако издержки, направленные на усиление безопасности личной информации пользователей после скандалов с утечками данных, поднялись на 50% по сравнению с 2017 годом, составив $7,37 млрд
Кроме того, аналитиков также разочаровали данные Facebook по поводу роста числа пользователей соцсети. Эксперты Reuters считали, что их число составит около 2,25 млрд, однако, согласно опубликованным данным, по итогам квартала в соцсети насчитывалось лишь 2,23 млрд активных пользователей.
После закрытия торгов на Нью-йоркской фондовой бирже в среду стоимость акций компании упала более чем на 20% на фоне неудовлетворительной отчетности. Как отмечает агентство Bloomberg, из-за этого состояние основателя и главы соцсети Марка Цукерберга упало почти на $17 млрд, до примерно $70 млрд Если такая ситуация сохранится по итогам торгов в четверг и акции не наберут стоимость, то Цукерберг может опуститься в составляемом агентством рейтинге самых богатых людей мира с нынешней третьей до как минимум шестой позиции.
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