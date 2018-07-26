Акции Facebook потеряли более 20% после публикации квартального отчета

МЕХИКО , 26 июл — РИА Новости . Акции социальной сети Facebook в среду потеряли 20% после публикации квартального отчета компании, оказавшегося хуже прогнозов экспертов, следует из данных торгов.

В ходе торгов акции теряли до 24%.

После закрытия основных бирж США Facebook сообщил о росте квартальной чистой прибыли до 5,12 миллиарда долларов (1,74 доллара на акцию) по сравнению с 3,89 миллиарда долларов (1,32 доллара на акцию) годом ранее.

Между тем, выручка достигла 13,23 миллиарда долларов, тогда как эксперты ожидали показателя в 13,34 миллиарда. Разочаровал участников рынка и прогноз компании по росту выручки — по мнению топ-менеджеров компании, высказанному в ходе телефонной конференции с инвесторами, в следующих кварталах года она будет увеличиваться примерно на 30%. Кроме того, компания ожидает рост затрат, связанных с обеспечением конфиденциальности данных пользователей.