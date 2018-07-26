Главный юрисконсульт Facebook покидает свой пост

Вторая отставка топ-менеджера произошла в Фейсбуке. До конца года покинуть свой пост обещает главный юрисконсульт компании Колин Стретч. Именно он занимался расследованием якобы имевшего место российского вмешательства в американские выборы.