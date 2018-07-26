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Главный юрисконсульт Facebook покидает свой пост
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Главный юрисконсульт Facebook покидает свой пост 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Вторая отставка топ-менеджера произошла в Фейсбуке. До конца года покинуть свой пост обещает главный юрисконсульт компании Колин Стретч. Именно он занимался расследованием якобы имевшего место российского вмешательства в американские выборы.
Как сообщает телеканал «Россия 24», Стретч работает в компании Марка Цукерберга с 2010-го года. И покидает пост, как раз когда федеральные агентства проверяют Фейсбук из-за утечки данных пользователей. Ранее из компании ушёл главный директор по внутренней политике и коммуникациям Элиот Шраге.
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