Главный юрисконсульт Facebook объявил о своем уходе из компании

ТАСС , 26 июля. Главный юрисконсульт компании Facebook Колин Стретч, который занимался расследованием якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы, объявил об уходе в отставку до конца года. Об этом сообщает в среду газета The Wall Street Journal.

"На Facebook возлагается большая ответственность, как заявляет глава компании Марк Цукерберг , поэтому я решил, что существует необходимость в постоянном присутствии юрисконсульта в Менло-Парк", — приводит газета слова Колина Стретча. Отмечается, что несколько лет назад главный юрисконсульт переехал в Вашингтон, где разница во времени со штаб-квартирой Facebook в Менло-Парк (Калифорния) составляет три часа.

По данным издания, Стретч, работающий в компании с 2010 года, покидает свой пост в то время, как в отношении Facebook проводится несколько проверок федеральными агентствами в связи с утечкой данных пользователей.

Событие станет второй отставкой высокопоставленного лица в Facebook за последние несколько недель. Как напоминает The Wall Street Journal , в июне о своем уходе из компании заявил главный директор по внутренней политике и коммуникациям Элиот Шраге.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете . Ежемесячная аудитория соцсети в настоящее время превышает 2 млрд пользователей во всем мире.