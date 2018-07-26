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Главный юрисконсульт Facebook объявил о своем уходе из компании
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Главный юрисконсульт Facebook объявил о своем уходе из компании 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 26 июля. Главный юрисконсульт компании Facebook Колин Стретч, который занимался расследованием якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы, объявил об уходе в отставку до конца года. Об этом сообщает в среду газета The Wall Street Journal.
"На Facebook возлагается большая ответственность, как заявляет глава компании Марк Цукерберг, поэтому я решил, что существует необходимость в постоянном присутствии юрисконсульта в Менло-Парк", — приводит газета слова Колина Стретча. Отмечается, что несколько лет назад главный юрисконсульт переехал в Вашингтон, где разница во времени со штаб-квартирой Facebook в Менло-Парк (Калифорния) составляет три часа.
По данным издания, Стретч, работающий в компании с 2010 года, покидает свой пост в то время, как в отношении Facebook проводится несколько проверок федеральными агентствами в связи с утечкой данных пользователей.
Событие станет второй отставкой высокопоставленного лица в Facebook за последние несколько недель. Как напоминает The Wall Street Journal, в июне о своем уходе из компании заявил главный директор по внутренней политике и коммуникациям Элиот Шраге.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети в настоящее время превышает 2 млрд пользователей во всем мире.
Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследование этих якобы имевших место попыток влияния на выборы, которые в Москве отрицают, длится уже больше года.
ТАСС: последние новости
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