Nike выпустила мощное приложение для Apple Watch. iPhone больше не нужен 

iPhone больше не нуженДумали, разработчики уже перестали клепать приложения для Apple Watch? Как бы не так.
Nike сегодня выпустила программу attaining Club, в которой содержится более 160 упражнений и видеоинструкций к ним.
Компания решила выпустить специальное приложение в связи с растущей потребностью пользователей не зависеть от смартфона во время тренировок.
Скачав Nike Training Club на Apple Watch, спортсмены могут отслеживать сердечный ритм, количеств сжигаемых калорий и другие статистические данные непосредственно с запястья. А также получать push-уведомления и многое другое.
Скачать Nike Training Club можно уже в App Store бесплатно.