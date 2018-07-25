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Nike выпустила мощное приложение для Apple Watch. iPhone больше не нужен
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Nike выпустила мощное приложение для Apple Watch. iPhone больше не нужен 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
iPhone больше не нуженДумали, разработчики уже перестали клепать приложения для Apple Watch? Как бы не так.
Nike сегодня выпустила программу attaining Club, в которой содержится более 160 упражнений и видеоинструкций к ним.
Компания решила выпустить специальное приложение в связи с растущей потребностью пользователей не зависеть от смартфона во время тренировок.
Скачав Nike Training Club на Apple Watch, спортсмены могут отслеживать сердечный ритм, количеств сжигаемых калорий и другие статистические данные непосредственно с запястья. А также получать push-уведомления и многое другое.
Скачать Nike Training Club можно уже в App Store бесплатно.
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