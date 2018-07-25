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Google Pixel 3 XL — новые изображения. Двойная камера не там, где раньше
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Google Pixel 3 XL — новые изображения. Двойная камера не там, где раньше 

Android Insider 3 часа назад
Фото: Android Insider
В Сети появились новые изображения, показывающие, как отмечается, дизайн еще не представленного Google Pixel 3 XL. Значительнейшим отличием новинки от большинства современных флагманов может стать необычное сочетание камер смартфона.
Сообщения в Сети указывают, что Pixel 3 XL станет характеризоваться вырезом в верхней части экрана, подобным тому, который нашел себе применение в Apple iPhone X. Новые изображения, на которых, как сообщается, показан чехол для Pixel 3 XL дает представление о селфи-камере нового флагмана от Google — она станет двойной. Более подробно новое сообщение рассматривалось со ссылкой на gizmochina.com Беном Райдом (Ben Reid) в опубликованной ресурсом phonearena.com иллюстрированной заметке.
Google выпустит Pixel 3 XL с двойной селфи-камерой?
Следует отметить, что двойные камеры чаще находят себе применение на задней, а не на передней панели умного телефона. Существует целый ряд предположений, как станет работать двойная селфи-камера Pixel 3 XL — от улучшения показателя глубины до расширения возможностей разблокировки по распознаванию лица. Не исключено, что эта особенность новинки сделает ее более привлекательной для тех пользователей, которым расширенные возможности съемки селфи важны.
Рендер показывает, что сенсоры двойной камеры смартфона располагаются по бокам от динамика для голосового общения. На нижней рамке еще не представленного развивающей ОС Android компанией Google смартфона располагается микрофон.
Задняя панель Pixel 3 XL оснащена камерой с одной линзой и вспышкой. Расположение двойной камеры новинки от Google не на задней, а на передней панели смартфона станет его заметным отличием от сопоставимых предложений Samsung, Apple и других вендоров. Ведь конкуренция на рынке умных телефонов очень высока и даже незначительное отличие может привлечь внимание пользователей.
Даты анонса и выхода Google Pixel 3 и Pixel 3 XL?
Модели Pixel первого поколения увидели свет 4 октября 2016 года. Линейка Pixel 2 дебютировала 4 октября 2017 года. Велика вероятность, что Pixel 3 и Pixel 3 XL будут, по традиции, показаны компанией Google 4 октября 2018 года. Это означает, что поставки устройств начнутся через пару недель после анонса, примерно 19 октября текущего года.
Обсудить грядущие Google Pixel 3 и Pixel 3 XL читатели могут в Telegram-чате.
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