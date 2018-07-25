Google выпустила пятую версию Android P Developer Preview

Компания Google начала распространение Android P Developer Preview 5, которая станет финальной бета-версией будущего обновления перед выходом релизной сборки осенью этого года. Апдейт уже доступен для загрузки владельцам смартфонов Pixel обоих поколений, являющихся участниками программы предварительного тестирования.

В предыдущих сборках Android P Developer Preview разработчики усовершенствовали жестовую систему управления, расширили меню быстрых настроек, добавили ряд новых функций с поддержкой искусственного интеллекта вроде адаптивного режима контроля за расходом энергии и «умной» регулировки яркости.

Как установить Android P Если вы являетесь владельцем Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2 или Pixel XL 2, значит, вы имеете полное право опробовать финальную бета-сборку Android P. Для этого необходимо проделать следующие шаги:

— Перейдите на страницу google.com/android/beta — Авторизуйтесь с помощью своей учетной записи Google, которую вы используете на совместимом Android-смартфоне — После успешной авторизации выберите устройство, на которое планируется установить бета-версию обновления — После этого вы получите уведомление о доступности актуальной версии Android P Developer Preview. Если этого не произошло, проверьте наличие апдейта в соответствующем разделе приложения «Настройки» вручную

Важно: помните, что ни одна бета-версия не способна обеспечить стабильности финальных сборок, а потому, прежде чем устанавливать ее на основное устройство, сохраните резервную копию данных, которые важны для вас.

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