Google выпустила Android P Developer Preview 5. Что добавили и изменили?

В начале месяца разработчики выпустили четвёртую версию Android P Developer Preview. Смартфоны получили новые иконки, научились переключать темы, регулировать громкость разговора и многое другое. Вчера компания порадовала новым апдейтом. Самое время заглянуть внутрь.

Android P DP5 вплотную приближает пользователей к финальной версии новой операционной системы. Обновление сфокусировано на доработках, а не радикальных нововведениях. Улучшений немного, сообщает 9to5google.

Изменения в окне поиска

Разработчики Google вновь переделали окно поиска в Pixel Launcher. Теперь в нём нет иконки микрофона, которая запускала Google Assistant.

Для сравнения вспомним Developer Preview 4. Здесь кнопка есть.

Новая иконка автоматического разворота

Дизайнеры переработали иконку смены ориентации смартфона. Теперь она лучше вписывается в общую картину, хотя при этом напоминает кнопку ретвита в Твиттере.

Раньше изображение было более сглаженным.

То же касается нижнего ряда кнопок. Так выглядит иконка сейчас.

А так выглядела раньше.

Инструкция по установке версий операционных систем для разработчиков есть в этой статье.

Пока обнаружить другие нововведения в апдейте не удалось. Если вы что-то нашли, поделитесь информацией в Телеграм-чате AndroidInsider.