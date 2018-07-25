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Самые дорогие девушки в Instagram
News.ru
31 минуту назад
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Фото:
News.ru
Американская модель Кайли Дженнер заняла первое место в списке самых дорогих пользователей Instagram. В Rich List 2018 также попали
Ким Кардашьян
и актриса Селена Гомес.
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