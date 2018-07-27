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ФАС признала рекламу «Тинькофф Мобайл» ненадлежащей
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ФАС признала рекламу «Тинькофф Мобайл» ненадлежащей 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РАПСИ
Федеральная антимонопольная служба признала рекламу виртуального оператора «Тинькофф Мобайл» ненадлежащей и нарушающей требования закона о рекламе. Об этом сообщается в пресс-релизе антимонопльной службы.
Реклама распространялась через сайт социальной сети «ВКонтакте» и мобильное приложение для IOS.
«Баннер с рекламной записью в новостной ленте сообщал: «Безлимитный интернет на соц. сети и мессенджеры. Без роуминга по России. Без скрытых подписок. Без навязанных услуг. Кликай и узнай все подробности!», а также содержал гиперссылку tinkoff.ru для перехода на сайт оператора связи. Согласно информации на сайте компании, безлимитный интернет и отсутствие роуминга действуют на всей территории России за исключением Республики Крым и Севастополя. Таким образом абоненты «Тинькофф Мобайл», находящиеся на территории Республики Крым и Севастополя, будут находиться в условиях роуминга», — говорится в сообщении ФАС.
Продуктовый виджет
Комиссия ведомства заключила, что реклама содержит несоответствующие действительности сведения о потребительских свойствах услуг связи.
Рекламодателю выдано предписание о прекращении нарушения. Материалы переданы для возбуждения административного дела для назначения штрафа.
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