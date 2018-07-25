Онлайн-банк Comdirect впервые осуществил перевод средств через голосовые устройства

БЕРЛИН, 25 июля, / ТАСС /. Немецкий онлайн-банк Comdirect (дочернее предприятие Commerzbank) первым смог осуществить перевод средств через «умные» голосовые устройства Google Home и Google Assistant. Об этом в среду сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Переводить деньги с помощью голосовых команд теперь смогут 2 млн клиентов банка. При этом транзакции через Google Home будут осуществляться с соблюдением мер безопасности. «Данные доступа к услугам онлайн-банкинга остаются у Comdirect и не попадут в руки Google», — заверил глава отдела продаж банка Маттиас Хах.

Деньги в данном случае переводятся не напрямую через Google Assistant или смарт-колонку Google Home. Сначала пользователь должен авторизовать действие в приложении банка Comdirect-App, которое также реагирует на голосовые команды.

Подобные услуги уже активно внедряются в немецком банковском секторе. В 2017 году Comdireсt стал первым банком ФРГ , позволившим клиентам получать данные о биржевых курсах через голосового помощника Amazon Alexa, а клиенты немецкого "Райффайзенбанка" могут задать вопрос об услугах через смарт-динамик Amazon Echo.

Comdirect является дочерним предприятием основанного в 1870 году банковского концерна Commerzbank (чистая прибыль в 2017 году €156 млн), второго по величине активов банка Германии. Comdirect был основан в 1994 году и на сегодняшний день является одним из крупнейших онлайн-банков ФРГ. Он обслуживает клиентов, не имея собственных филиалов. Чистая прибыль Comdirect в 2017 году составила €71,5 млн "Умные" технологии

Согласно данным опроса исследовательской организации Convios, каждому пятому интернет-пользователю в Германии в быту помогают голосовые устройства Amazon Alexa или Google Assistant. При этом многие респонденты боятся, что из-за подобных «умных» колонок их личная жизнь оказывается под постоянным надзором, а данные передаются третьим лицам. В мае этого года голосовой помощник Alexa по ошибке записал личный разговор американской семейной пары из Портленда (штат Орегон) и отправил запись случайному контакту. В Amazon инцидент объяснили тем, что устройство могло «услышать» команду к «пробуждению» и автоматически начать запись.

Google Home — «умный» беспроводной динамик с голосовым управлением. Он поддерживает работу персонального помощника Google Assistant, имеющего возможность вести диалог с пользователем с помощью алгоритмов обработки естественного языка. Amazon Alexa — аналогичный проект компании Amazon. Оба проекта запущены в 2016 году.