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"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня

Тест: что вы знаете об истории Apple? 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
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