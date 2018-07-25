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Искусственный интеллект проверит грамматику в Google Docs
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Искусственный интеллект проверит грамматику в Google Docs 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В "Google Документах" (Google Docs) появился встроенный сервис проверки правописания. Новая функция основана на алгоритмах машинного обучения, применяемых при переводе с одного языка на другой, только перевод выполняется не с английского на французский, а с «неправильного» английского на «правильный».
Как говорит вице-президент по управлению продуктом G Suite Дэвид Тэкер, ИИ-алгоритмы исправляют не только опечатки, но и сложные грамматические конструкции — например, некорректно построенные подчиненные предложения. ошибки распознаются на лету, по мере ввода текста.
Кроме этого, новая функция исправляет неправильное употребление артиклей в английском языке, написание существительных в множественном лице и расстановку знаков препинания. Как в переводах, технология самообучаема: со временем она будет лучше справляться с поиском ошибок, сообщает TechCrunch.
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Пока что проверка грамматики доступна только на английском языке и только корпоративным подписчикам G Suite в рамках программы тестирования Early Adopter Program. Когда новая возможность будет открыта всем пользователям, в Google не сказали.
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