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Индийские хакеры атакуют пользователей iOS и Windows
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Индийские хакеры атакуют пользователей iOS и Windows 

SecurityLab.ru 2 часа назад
Индийская хакерская группировка проводит новую вредоносную кампанию, ориентированную на пользователей устройств под управлением операционных систем iOS и Windows. Об этом сообщили исследователи безопасности из команды Cisco Talos.
Ранее в этом месяце исследователи зафиксировали вредоносную кампанию, в ходе которой эксплуатировалась уязвимость в службе управления мобильными устройствами (Mobile Device Management, MDM) для слежки за несколькими пользователями iPhone из Индии.
Злоумышленники активны по меньшей мере с августа 2015 года и эксплуатируют уязвимость в MDM для удаленной установки вредоносных версий легитимных приложений (Telegram, WhatsApp и PrayTime) на целевые iPhone.
Модифицированные приложения были разработаны для тайной слежки за пользователями iOS и могут похищать данные об их местоположении, SMS-сообщения, контакты, фотографии и личные сообщения в мессенджерах.
В ходе расследования специалисты выявили несколько вредоносных двоичных файлов, предназначенных для устройств под управлением операционных систем Microsoft Windows, размещенных в принадлежащей злоумышленникам инфраструктуре.
«Мы знаем, что вредоносы для MDM и Windows были запущены на одном C&C-сервере в мае 2018 года. Некоторые из серверов все еще запущены и работают. Их конфигурация Apache очень специфична и идеально соответствует настройке Apache для вредоносных приложений IPA», — заявили эксперты.
Помимо этого, исследователи обнаружили некоторые особенности, позволяющие связать данную кампанию с хакерской группировкой Bahamut, ранее атаковавшей пользователей Android-устройств с помощью аналогичной техники.
Помимо распространения модифицированных версийTelegram и WhatsApp, на C&C-сервере также обнаружена модифицированные версии браузера Safari и приложения для видеочата IMO.
По словам исследователей, вредоносный браузер Safari был предварительно настроен для автоматического хищения логинов и паролей пользователей на различных сервисах, так как Yahoo!, Rediff, Amazon, Google, Reddit, Baidu, ProtonMail, Zoho, Tutanota и пр.
В настоящее время точно неизвестно, кто именно стоит за кампанией и каковы мотивы злоумышленников, однако, судя по всему, атакующие работают из Индии и хорошо финансируются.
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