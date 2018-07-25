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Хакеры атаковали правительственные учреждения Украины
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"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня

Хакеры атаковали правительственные учреждения Украины 

News.ru 3 часа назад
Специалистам ESET удалось обнаружить новую группировку киберпреступников, атакующих госучреждения Украины.
По данным компании, жертвами хакеров стали несколько сотен работников разных организаций. Кибергруппа находится в поле зрения ESET уже год: за это время злоумышленники использовали несколько инструментов удалённого доступа. С их помощью можно управлять заражёнными системами и получать доступ к конфиденциальным документам.
Кроме того, софт позволяет записывать звук с устройства пользователя, перехватывать нажатия клавиш (кейлоггер) и красть пароли. В инструменты также встроены техники, позволяющие избегать обнаружения.
Киберпреступники распространяют вредоносы посредством фишинговых рассылок. Большинство файлов-приманок написаны на украинском языке и имеют отношение к работе потенциальных жертв. Помимо социальной инженерии хакеры скрывают настоящие расширения файлов с помощью символа Unicode, маскируют вложения под архивы RAR и отправляют документы Word с эксплойтом уязвимости CVE-2017-0199.
Как сообщал News.ru ранее, ESET также обнаружила, что неизвестные хакеры использовали сайт Ammyy Admin для распространения вредоноса под видом легитимного софта.
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