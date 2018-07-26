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Пользователи жалуются на ошибку ядра в MacBook Pro 2018 и iMac Pro
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Пользователи жалуются на ошибку ядра в MacBook Pro 2018 и iMac Pro 

iPhones.ru 50 минут назад
Фото: iPhones.ru
Пользователи жалуются на ошибку ядра в MacBook Pro 2018 и iMac ProВсего пару дней назад Apple сумела решить проблему с некорректным поведением контроллера питания в MacBook Pro 2018, как у обновленного ноутбука обнаружен новый баг. Затронул он, правда, не только линейку MacBook Pro, но и актуальное поколение моноблоков iMac Pro.
Суть бага в том, что без предупреждения и видимых причин компьютеры выводят ошибку ядра системы. Происходит это около одного-двух раз в день. Как правило, после разблокировки компьютера.
Издание Digital Trends связывает эту ошибку именно с новым чипом T2, который как раз и установлен только в этих двух моделях.
Отвечает он за разгрузку основного процессора от таких процессов, как воспроизведение звука или контроль скорости оборота вентиляторов в системе охлаждения.
Сейчас с проблемой сталкиваются как владельцы 13-дюймовых, так и 15-дюймовых MacBook Pro 2018 года выпуска, а также пользователи iMac Pro.
В Apple заявили, что сейчас выясняют причину возникновения ошибки, а пока посоветовали отключить шифрование FileVault и функцию Power Nap.
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