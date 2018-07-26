Пользователи новых iMac жалуются на «синий экран смерти»

Владельцы выпущенных в 2018 году аппаратов компании Apple , а именно — iMac Pro и MacBook Pro Retina, пожаловались на сбои в их работе. В итоге сбои в работе компьютеров стали темой для обсуждения на форуме технической поддержки компании.

В итоге выяснилось, что отдельные пользователи данных новинок от Apple жаловались на самопроизвольный перезапуск устройств, что значительно затрудняло работу. Правда, о массовых сбоях говорить не приходится.

Предварительно, неполадки в работе iMac могут быть связаны с ошибкой в Bridge OS, которая заложена в процессор Т2. В результате возникает так называемая «паника ядра», напоминающая «синий экран смерти», замеченный в Windows. Теперь инженеры работают над устранением ошибки.

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