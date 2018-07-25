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Booking проверит информацию о раскрытии данных банковских карт своих пользователей
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Booking проверит информацию о раскрытии данных банковских карт своих пользователей 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Популярный сервис бронирования гостиниц Booking начал проверку после того, как некий путешественник пожаловался на то, что данные его банковской карты стали доступны владельцам малазийского отеля. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс‐службу компании.
Представители сервиса пояснили, что данные банковских карт при передаче защищаются через платформу с двухфакторной идентификацией. Поскольку отельеры соглашаются с условиями Booking, на них также лежит ответственность за соблюдение высокого уровня безопасности.
«В тех редких случаях, когда мы получаем сообщения о ненадлежащих действиях партнеров, мы, как и в этом случае, незамедлительно проводим расследование», — уточнила пресс-служба сервиса.
Специалист в области информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий обратил внимание, что этот случай свидетельствует о нарушениях со стороны отеля.
«Это проблема отеля и пользователь ничего тут сделать не может. Никто не должен видеть никакие распечатки с персональными данными, тут можно пожаловаться менеджеру отеля, но вряд ли это изменит ситуацию», — подчеркнул Лукацкий.
По его словам, в случае возникновения аналогичной проблемы в российском отеле, следует обратиться с жалобой в Роскомнадзор, а в Европе — к местному уполномоченному по кибербезопасности.
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