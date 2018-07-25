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Как ускорить YouTube в пять раз, не используя Chrome
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Как ускорить YouTube в пять раз, не используя Chrome 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
Как ускорить YouTube в пять раз, не используя ChromeОколо года назад Google представила обновленный дизайн для крупнейшего видеохостинга YouTube. Но вот странная штука: после его выхода сервис работает значительно медленнее на браузерах вроде Edge, Firefox и Safari, зато просто летает с Google Chrome.
Все дело в использовании альтернативного API, но есть способ ускорить YouTube без смены браузера.
Займемся этим, добавив всего одно расширение для браузера Safari.
Шаг 1. Загрузите и добавьте расширение Tampermonkey для браузера Safari.
Шаг 2. Safari спросит, действительно вы согласны доверять данному расширению. Любезно согласитесь с установкой.
Шаг 3. Установите скрипт, переключающий интерфейс YouTube на классический.
Теперь можно пользоваться YouTube, скорость работы которого возросла в несколько раз.
Обратите внимание, установка сторонних расширений в операционной системе macOS Mojave больше невозможно. Поэтому данная инструкция не подойдет тем, кто решил опробовать новую ОС.
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