Найден способ в разы ускорить загрузку YouTube в Firefox или Safari

Около года назад Google провела масштабное обновление YouTube. Несмотря на осовремененный дизайн, сайт по-прежнему полагается на устаревшую веб-технологию «теневого» DOM API, которая поддерживается только в Chrome — собственном браузере поисковика. Из-за этого в сторонних просмотрщиках, таких как Firefox, Edge и Safari, сервис грузится очень медленно.

Причины такого решения неясны. Как отмечает The Verge, Google могла бы обновить открытую JavaScript-библиотеку Polymer до более современных версий 2.0 или 3.0 с поддержкой старого API. Тем не менее, компания продолжает использовать на YouTube Polymer 1.0, вышедший еще в 2015 году.

Возможно, в Google поступили так намеренно: если пользователи заходят на YouTube с другого браузера, им предлагают установить Chrome в качестве альтернативы. Те, кто ставят программу Google, замечают существенную разницу в скорости: элементы на странице порой подгружаются в пять раз быстрее, чем в других браузерах.

Скорость загрузки YouTube на Microsoft Edge (слева) и Chrome

Пользователи Firefox, Edge и Safari, которые хотят избежать проблем с медленной загрузкой, могут вернуться на «классическую» версию YouTube. Сайт начнет загружаться в несколько раз быстрее, но часть функций будет потеряна — в частности, дизайн в «материальном» стиле и темный режим оформления.

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Пользователям Firefox, чтобы вернуть старый дизайн, будет достаточно скачать расширение YouTube Classic. Тем, кто предпочитает Edge и Safari, потребуется установить кастомный скрипт для Tampermonkey.

Для Edge: 1. Скачайте Tampermonkey для Edge из магазина Microsoft 2. Активируйте Tampermonkey в настройках, нажав на иконку с троеточием справа от адресной строки и выбрав в нем пункт «Расширения» 3. Скачайте пользовательский скрипт, чтобы принудительно перевести YouTube в «классический» режим

Для Safari: 1. Скачайте Tampermonkey для Safari 2. Разрешите установку Tampermonkey, когда браузер запросит подтверждение 3. Скачайте пользовательский скрипт