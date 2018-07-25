Как ускорить YouTube в пять раз, не используя Chrome

Как ускорить YouTube в пять раз, не используя ChromeОколо года назад Google представила обновленный дизайн для крупнейшего видеохостинга YouTube. Но вот странная штука: после его выхода сервис работает значительно медленнее на браузерах вроде Edge, Firefox и Safari, зато просто летает с Google Chrome.

Все дело в использовании альтернативного API, но есть способ ускорить YouTube без смены браузера.

Займемся этим, добавив всего одно расширение для браузера Safari.

Шаг 1. Загрузите и добавьте расширение Tampermonkey для браузера Safari.

Шаг 2. Safari спросит, действительно вы согласны доверять данному расширению. Любезно согласитесь с установкой.

Шаг 3. Установите скрипт, переключающий интерфейс YouTube на классический.

Теперь можно пользоваться YouTube, скорость работы которого возросла в несколько раз.

Обратите внимание, установка сторонних расширений в операционной системе macOS Mojave больше невозможно. Поэтому данная инструкция не подойдет тем, кто решил опробовать новую ОС.