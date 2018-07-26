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Чистая прибыль Facebook за I полугодие 2018 года увеличилась почти в 1,5 раза
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Чистая прибыль Facebook за I полугодие 2018 года увеличилась почти в 1,5 раза 

Rambler News Service 11 часов назад
Чистая прибыль Facebook по US GAAP за I полугодие 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $6,9 млрд до $10,093 млрд, следует из финансового отчета Facebook.
По итогам полугодия, завершившегося 30 июня, выручка корпорации выросла с $17,3 млрд до $25,1 млрд
Во II квартале чистая прибыль Facebook выросла на 31% и составила $5,1 млрд Годом ранее этот показатель составлял $3,89 млрд
Количество пользователей увеличилось на 11% в годовом исчислении и достигло 1,47 млрд человек, сообщила соцсеть.
В то же время опрошенные Bloomberg и Reuters аналитики прогнозировали более активный рост пользовательской базы сети.
Аналитики Bloomberg называли цифру в 1,48 млрд пользователей, отмечает агентство.
Скандал с Cambridge Analytica вынудил главу соцсети Марка Цукерберга приносить извинения и побудил пользователей покидать Facebook, несмотря на постоянный рост пользовательской базы с тех пор как компания вышла на IPO в 2012 году, отмечает Reuters.
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