Чистая прибыль Facebook за I полугодие 2018 года увеличилась почти в 1,5 раза

Чистая прибыль Facebook по US GAAP за I полугодие 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $6,9 млрд до $10,093 млрд, следует из финансового отчета Facebook.

По итогам полугодия, завершившегося 30 июня, выручка корпорации выросла с $17,3 млрд до $25,1 млрд

Во II квартале чистая прибыль Facebook выросла на 31% и составила $5,1 млрд Годом ранее этот показатель составлял $3,89 млрд

Количество пользователей увеличилось на 11% в годовом исчислении и достигло 1,47 млрд человек, сообщила соцсеть.

В то же время опрошенные Bloomberg Reuters аналитики прогнозировали более активный рост пользовательской базы сети.

Аналитики Bloomberg называли цифру в 1,48 млрд пользователей, отмечает агентство.