Руководство по конфиденциальности в интернете — как обезопасить свои данные

Безопасность и конфиденциальность: в чем разница?

Безопасность и конфиденциальность тесно связаны, но все равно довольно сильно отличаются. Сервис может быть очень безопасным, но не конфиденциальным.

Что такое конфиденциальность?

Суть конфиденциальности заключается в том, что к вам или к вашим данным нет доступа у других людей. Вы контролируете доступ к вашей информации.

Что такое безопасность?

Это защита информации от третьих лиц. Суть конфиденциальности заключается в том, чтобы удерживать определенные данные от посторонних, безопасности — в том, чтобы сохранять информацию конфиденциальной после того, как ее собрали.

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Приватность в каком-то смысле связана с личным уровнем комфорта — до какой степени вам комфортно делиться данными. Безопасность — это то, как организации хранят вашу информацию и защищают ее.

Как поддерживать конфиденциальность в интернете

Используйте VPN VPN — очень популярные инструменты для обхода блокировок и запретов. Тем не менее, они также предлагают защиту данных своим пользователям. Эти инструменты переносят ваше интернет-соединение в другое местоположение, поэтому сайтам, которые отслеживают вас, трудно вас идентифицировать.

Объединив проверенные VPN с другими инструментами приватности, вы обеспечите более надежную защиту своей информации.

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Создавайте и используйте сложные пароли

Ваш пароль — первая защита против хакеров, которые стремятся получить доступ к вашему аккаунту. Не используйте пароли, которые легко угадать (например, password1). Придумывайте длинные пароли, состоящие из букв, цифр и символов. Не указывайте в пароле свое имя и другую информацию о себе, которую легко могут узнать злоумышленники.

Используйте менеджеры паролей

Когда вы используете уникальные и сложные пароли для всех веб-сайтов, на которых зарегистрированы, очень сложно удерживать их все в голове. Менеджеры паролей помогут вам решить эту проблему. Они могут генерировать длинные пароли и хранить их в безопасности, и вам не обязательно нужно их все помнить.

К числу хороших и проверенных менеджеров паролей относятся KeePass, LastPass и Apple’s Keychain.

Включите двухфакторную аутентификацию

Двухфакторная аутентификация означает, что вам нужен еще одно подтверждение, помимо пароля, чтобы войти в аккаунт. Это может быть код, отправленный на телефон или электронную почту. Второй слой защиты обеспечит большую безопасность вашим данным, если третьи лица получат доступ к вашему паролю.

Шифруйте все Шифрование очень важно для безопасности данных в интернете. Шифруйте все, что отправляете по сети. Так посторонние, которые отслеживают вашу активность в сети, не смогут просмотреть информацию, которую вы вводите на посещаемых сайтах.

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Для локальной конфиденциальности используйте режимы инкогнито

Многие считают, что ваша активность в сети останется полностью конфиденциальной, если вы будете сидеть в режиме инкогнито. Это заблуждение. Эта функция очень полезна, когда вы входите в интернет с публичного компьютера. Так другой человек, который будет сидеть за этим же компьютером после вас, не сможет увидеть вашу активность в интернете.

Используйте блокировщики трекеров

Большинство сайтов в интернете используют что-то вроде трекинговых или аналитических платформ. Эти трекеры позволяют сайтам отслеживать эффективность маркетинга и получать информацию о том, как много пользователей посещают их сайт. К сожалению, эти трекеры также собирают информацию о вас — например, IP-адрес, местоположение и тип устройства.

Используйте блокировщики рекламы

Блокировщики рекламы похожи на блокировщики трекеров, потому что они определяют рекламу на страницах и блокируют ее. Помимо того, что они защищают ваши данные, они ускоряют время загрузки посещаемого сайта.

Используйте мессенджеры с поддержкой шифрования

Есть несколько компаний, которые предлагают первоклассные продукты с большим фокусом на конфиденциальности. ProtonMail и Hushmail предлагают сервисы веб-почты с шифрованием.

Безопасными также считаются мессенджеры Telegram, Signal или Wickr.

Используйте везде HTTPS

Шифрование в протоколе HTTPS защищает данные, которые вы вводите на веб-сайтах, от передачи по сети в читаемом текстовом виде. Проверяйте URL сайтов, которые вы посещаете, и убедитесь в том, что это HTTPS, прежде чем делиться информацией, доступ к которой не должны получить другие.

https — сайт безопасен

http — сайт не безопасен

Регулярно чистите cookies

Фото: kopihijau.info

Cookies — маленькие текстовые файлы, хранящиеся на вашем компьютере. Они содержат небольшие биты информации, связанные с вашей активностью в сети и c устройством. Веб-сайты используют cookies, чтобы вам не приходилось каждый раз заново вводить логин и пароль. Они способствуют большему удобству и в тоже время открывают возможность для нежелательного отслеживания информации.

Внимательно читайте, к чему приложение запрашивает доступ

Когда вы загружаете приложение на телефон и открываете его, оно просит вас дать определенные разрешения. Обратите внимание на эти условия, поскольку приложение может запрашивать доступ к вашей камере или микрофону.

Пользуйтесь социальными сетями по минимуму

Facebook, Instagram, Twitter и другие социальные сети кажутся удобным способом для общения с друзьями, но они собирают огромное количество данных.

Facebook управляет одной из самых крупных рекламных сетей в мире и использует все данные, которыми вы делитесь, для таргетированной рекламы. Указывайте только необходимую информацию на сайте.

Заходите в интернет через TOR TOR — это акроним от The Onion Router (луковичный маршрутизатор). Луковичной эту сеть назвали потому, что в ней задействовано несколько слоев шифрования, защищающих онлайн-конфиденциальность пользователей. На самом деле, TOR предлагает большую безопасность, чем VPN, поскольку не позволяет ни одному из узлов, через которую проходит сигнал, увидеть ваш IP-адрес.

TOR также доступен в виде браузера, который уже применяет всю технологию, и вам не нужно устанавливать ПО.

Часто обновляйте приложения, операционные системы и устройства

К числу обновлений зачастую относятся исправление багов и совершенствование безопасности, поэтому следует загружать их как можно чаще. По мере старения ПО и устройства, чаще начинают возникать ошибки безопасности. Постоянно обновляя девайс и ПО, вы будете лучше защищать свою конфиденциальность.

Фото: iDownloadBlog

Используйте альтернативы Google

Google предлагает широкий спектр веб-сервисов, но собирает информацию о вас и вашем использовании их продуктов. Здесь можно почитать, что можно использовать вместо Google.

Используйте приватные поисковые машины

В общем и целом, конфиденциальные поисковые машины не собирают информацию о вас или вашей истории поиска. Самые популярные из них:

DuckDuckGo

Search Encrypt

StartPage

Используйте браузеры для анонимного серфинга

Chrome — отличный вариант, если вам нужна безопасность, но он делится вашей активностью в интернете с Google. Таким образом, Chrome — безопасный, но не конфиденциальный браузер. Лучшими браузерами в плане конфиденциальности являются Tor, Mozilla Firefox и Brave.

Используйте веб-версию Facebook вместо мобильного приложения

Если вы устанавливаете Facebook на телефон, вы предоставляете социальной сети больше возможностей для отслеживания. Если вам нужен доступ к Facebook с мобильного устройства, лучше заходить в свой аккаунт через браузер. Так приложение не сможет отслеживать ваше местоположение и другие данные.

Будьте осторожны с устройствами, подключенными к интернету вещей

Устройства IoT вроде Amazon Echo, Google Home и Apple HomePod — замечательная и новая технология. Люди скупают их, как сумасшедшие. Однако они не понимают, как много своих данных они передают технологическим компаниям, когда приносят эти девайсы домой.

Фото: Expert Reviews

Используйте виртуальные машины

Пользоваться виртуальными машинами — практически то же самое, как пользоваться отдельным компьютером, только они уже содержатся на вашем компьютере. Они изолированы от остальной части системы, а значит программное обеспечение внутри них не может повлиять на систему самого компьютера или управлять ею.

Избегайте по возможности общественный Wi-Fi Общественный Wi-Fi очень удобен, но он также может повредить вашей конфиденциальности.

Атака посредника — Когда кто-то может получить доступ к соединению между вашим компьютером и веб-сайтом. Это позволяет постороннему человеку просмотреть вашу активность, когда вы об этом не знаете.

Незашифрованные сети — В таких сетях ваша информация отправляется в текстовом, а не зашифрованном виде. Это означает, что каждый с доступом к сети, сможет увидеть, что передается между компьютером и сетью.

Распространение вредоносных программ — Поскольку все могут получить доступ к этим сетям, хакеры могут использовать публичный Wi-Fi, чтобы установить вредоносную программу на ваш компьютер, и вы этого даже не заметите.

Сниффинг — использует устройства и ПО, которые позволят кому-то перехватить Wi-Fi-сигналы. Это позволяет хакерам получать доступ к вашим паролям и другой информации, которую вы вводите на странице.

Не забывайте о приватности на мобильных устройствах

Некоторые думают, что угрозы конфиденциальности существуют только на компьютерах. Это не так. Из-за сложностей и возможностей смартфонов есть множество, если не больше, угроз конфиденциальности на вашем телефоне. Одна из них — отслеживание местоположения. Поскольку мы всегда носим телефон с собой, компании могут собирать значительно больше информации о нас.

Качайте файлы с доверенных источников

Все об этом знают, но повторю еще раз. Не загружайте файлы или программы с незнакомых источников. Они могут содержать вредоносные программы или вирусы и собирать данные о вас без вашего ведома.

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Какую информацию вы защищаете?

Метаданные: В контексте цифровых коммуникаций метаданные — это информация о получаемых и отправляемых вами сообщениях. К таковым относятся темы электронных писем, длина сообщений и местоположение в процессе общения. Зачастую под метаданными понимают всю передаваемую информацию за исключением самого содержимого информационного обмена. Хотя они не раскрывают содержание сообщения, они могут выдать другую информацию о вас — например, тип устройства и местоположение.

Пароли: Если злоумышленник получит доступ к вашим паролям, он сможет входить в ваши аккаунты — включая банковские аккаунты и аккаунты в социальных сетях.

Финансовая информация: Если вы храните платежную информацию небезопасным способом, кто-то может получить к ней доступ. Это в итоге может привести к финансовым потерям.

Медицинские записи: Ваши медицинские записи могут содержать личную информацию, которая должна оставаться конфиденциальной в ваших же интересах. Если, например, в будущем ваша страховая компания получит доступ к вашим медицинским записям, она сможет взимать с вас больше денег за страховку, если в них будут содержаться условия, которые вы не раскрыли.

Коммуникация: Сюда относятся сообщения из социальных сетей и мессенджеров и электронные письма. В ваших переписках наверняка содержится личная информация, которая не должна попасть в руки посторонним лицам.

От кого вы защищаетесь?

Хакеры

Хакеры — люди, пытающиеся получить доступ к информации в личных или политических целях. Эти киберпреступники используют различные методы, однако зачастую они хотят получить вашу финансовую информацию и пароли. Затем они используют эту информацию для кражи личных данных или получения доступа к вашим банковским счетам.

Рекламщики

Большая часть интернета строится вокруг рекламы. Чтобы сделать ее более эффективной или узнать, как вы взаимодействуете с веб-сайтами, компании и бизнесы используют большое количество данных, которые собирают.

Google управляет одной из самых больших рекламных сетей в мире. Благодаря аналитическому ПО и рекламе Google знает о вас многое. Если вас смущает мысль о том, что одна компания знает, чем вы занимаетесь в интернете, вы не один.

Интернет-провайдеры

Интернет-провайдеры также отслеживают, что люди делают в интернете. Они могут получать доступ к большому количеству информации о вас, потому что видят всю вашу интернет-активность.

Возможна ли конфиденциальность в интернете?

Конфиденциальность и безопасность в интернете постоянно эволюционируют. То, что хранит ваши данные в безопасности сегодня, может полностью измениться завтра. Поскольку интернет является открытой платформой, все время возникают новые угрозы. Технологии постоянно меняются. Важно услышать несколько мнений о продукте, который вы используете, и мерах защиты.

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