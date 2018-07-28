Как установить несовместимые приложения и недоступные в регионе

Не все приложения из Google Play могут быть совместимы с вашим устройством. Кроме того, некоторые приложения предназначены для определенных регионов и могут быть недоступны в вашем. Это не значит что нужно сдаваться. Если очень нужно или очень хочется установить приложение, которое Google Play установить не разрешает, есть выход.

Сразу стоит предупредить вас, что методы, описанные в статье, являются очень эффективными, но не способны решить все проблемы. Существуют приложения, которые просто не созданы для вашего устройства и не будут работать на нем при любых условиях.

А теперь перейдем к методам.

Если приложение не предназначено для работы в вашем регионе, вы можете спрятать информацию о своем местоположении с помощью VPN. Существует огромное количество способов настроить VPN на Android. Если вам не знаком хотя бы один, попробуйте приложение TunnelBear.

Скачайте приложение, запустите его и ткните в подходящую точку на карте. Если выбранное вами приложение предназначено только для работы в США , выберите США. Вы сможете установить приложение и использовать его. Такой способ популярен для тех, кто хочет использовать западные стриминговые сервисы, доступные не всем.

Если Google Play не желает устанавливать для вас приложение по той причине, что оно не совместимо с устройством, можете скачать APK-файл и установить приложение вручную. Скопируйте ссылку на приложение из Google Play, вставьте ее на сайт APK Downloader, скачайте APK-файл и распакуйте на своем смартфоне. Если этот сайт вам не поможет, можете воспользоваться APK Mirror.

Помните две вещи. APK-файл, скачанный не из Google Play, может нести в себе вредоносные программы. Второе, о чем следует знать, вполне может быть, что программа не просто так отказывалась устанавливаться на ваш смартфон. Есть вероятность, что она не сможет работать на нем должным образом.