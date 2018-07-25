Мобильным доступом к госуслугам ежедневно пользуется более млн граждан

Через мобильное устройство на портал госуслуг заходит более миллиона россиян, подсчитали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ( Минкомсвязи ). Среднесуточное число пользователей с мобильных девайсов увеличилось почти в три раза по сравнению с предыдущим годом (400 тысяч человек).

Мобильное приложение «Госуслуги» в среднем ежедневно использует 900 тысяч пользователей. Еще 250 тысяч граждан России заходят со своих планшетов и смартфонов на традиционный портал госуслуг.

"Приоритетным направлением развития госсервисов сегодня является именно мобильный доступ к госуслугам, ведь аудитория госуслуг становится преимущественно мобильной", — сказал заместитель директора Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович.