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Мобильным доступом к госуслугам ежедневно пользуется более млн граждан
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Мобильным доступом к госуслугам ежедневно пользуется более млн граждан 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Через мобильное устройство на портал госуслуг заходит более миллиона россиян, подсчитали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи). Среднесуточное число пользователей с мобильных девайсов увеличилось почти в три раза по сравнению с предыдущим годом (400 тысяч человек).
Мобильное приложение «Госуслуги» в среднем ежедневно использует 900 тысяч пользователей. Еще 250 тысяч граждан России заходят со своих планшетов и смартфонов на традиционный портал госуслуг.
"Приоритетным направлением развития госсервисов сегодня является именно мобильный доступ к госуслугам, ведь аудитория госуслуг становится преимущественно мобильной", — сказал заместитель директора Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович.
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