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Google сломала приложение YouTube для Android и обещает исправиться
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Google сломала приложение YouTube для Android и обещает исправиться 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Google регулярно выпускает обновления сервисов и приложений. Например, две недели назад апдейт добрался до Google Pay. Тогда версия 2.70 научилась отправлять деньги друзьям в США, а также сохранять посадочные талоны на самолёт и билеты в кино. Но не все обновления бывают успешными. Свежее исключение — YouTube, который накануне разучился перематывать видеоролики.
Речь идёт о версии 13.27, сообщает Android Police. Строка перемотки перестала реагировать на тапы. Пользоваться ей можно, но только путём перетягивания ползунка. Так быть не должно, поэтому журналисты отреагировали на проблему. Выглядит она так.
Баг раздражал, поскольку многие люди не понимали сути происходящего. Поначалу владельцы смартфонов думали, что попросту не попадают по ползунку. Однако ситуация прояснилась — слабое место новой версии приложения признали представители YouTube.
Сотрудники прокомментировали инцидент в Твиттере. В записи баг признали багом и пообещали выпустить фикс в ближайшем времени.
Точную дату очередного апдейта не назвали. Сократить ожидание можно в Телеграм-канале AndroidInsider. Там же получится обсудить другие проблемы приложений Google, если они есть.
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