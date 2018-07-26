Google обновила Wear OS. Что стало работать быстрее?

Вместе с выходом Android P Developer Preview 5, незначительные нововведения которой описаны здесь, апдейт добрался и до приложения Wear OS. Обновление улучшит работу умных часов, ускорит запуск программ и сделает использование более удобным.

Всего журналисты выделили три направления улучшений, сообщает 9to5google. Для начала пользователи отметили быстрый запуск Google Pay — теперь на оплату будет уходить меньше времени.

Также разработчики обновили дизайн мероприятий и встреч. Теперь система выдаёт полноэкранные уведомления по мере приближения запланированного дела. Таким образом Google предположительно хотела упростить пользовательский интерфейс и сделать взаимодействие более понятным.

Наконец, сотрудники компании исправили баг с неправильным отображением часовых поясов. Больше пользователи сталкиваться с этим не должны.

Апдейт приложения доступен в Google Play. Для новых функций просто обновите его по ссылке.

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