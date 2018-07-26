Ещё
Google обновила Wear OS. Что стало работать быстрее?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Google обновила Wear OS. Что стало работать быстрее? 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Вместе с выходом Android P Developer Preview 5, незначительные нововведения которой описаны здесь, апдейт добрался и до приложения Wear OS. Обновление улучшит работу умных часов, ускорит запуск программ и сделает использование более удобным.
Всего журналисты выделили три направления улучшений, сообщает 9to5google. Для начала пользователи отметили быстрый запуск Google Pay — теперь на оплату будет уходить меньше времени.
Также разработчики обновили дизайн мероприятий и встреч. Теперь система выдаёт полноэкранные уведомления по мере приближения запланированного дела. Таким образом Google предположительно хотела упростить пользовательский интерфейс и сделать взаимодействие более понятным.
Наконец, сотрудники компании исправили баг с неправильным отображением часовых поясов. Больше пользователи сталкиваться с этим не должны.
Апдейт приложения доступен в Google Play. Для новых функций просто обновите его по ссылке.
Мыслями об улучшениях по традиции делимся в Телеграм-канале AndroidInsider.
Android Insider: последние новости
Google выпустила пятую версию Android P Developer Preview YouTube в Google Chrome работает в пять раз быстрее, чем в Firefox и Edge Представлены новые версии Google Maps, Gmail, Google Drive и Google Photos в стиле Material Design 2.0
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия35
С Крымским мостом может произойти страшное385
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип366
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ22
Блогер Никита Шалагинов умер от рака15
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение