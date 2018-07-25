Роскомнадзор заблокировал VPN-сервис HideMy.name

Роскомнадзор потребовал от интернет-провайдеров заблокировать доступ к VPN-сервису HideMy.name, в прошлом известному как Hideme.ru. Основанием для блокировки послужило постановление Медведевского районного суда Республики Марий Эл от 4 июля 2017 года.

Как сообщалось ранее, сайт Hideme.ru был внесен в реестр запрещенных в январе прошлого года по требованию Учалинского районного суда Уфы . Заблокировать доступ к сервису также требовали Кировский районный суд Саратова , Октябрьский районный суд Ставрополя , Анапский городской суд Краснодарского края и Ленинский районный суд Махачкалы . По мнению властей, ресурс позволяет обходить блокировку и получать доступ к запрещенным в России материалам, в том числе экстремистским.

Ранее с Hideme.ru были удалены анонимайзеры, однако доступ к нему по-прежнему оставался заблокированным, поэтому ресурс переехал на новый домен и сменил название. Роскомнадзор попытался «договориться» с администрацией сайта и поинтересовался технической возможностью ограничения пользователям доступа к запрещенным материалам. Гендиректор Hideme.ru Маркус Саар назвал подобный вопрос неправомерным, поэтому ресурс остался заблокированным.