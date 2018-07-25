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Роскомнадзор заблокировал VPN-сервис HideMy.name
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Роскомнадзор заблокировал VPN-сервис HideMy.name 

SecurityLab.ru 4 часа назад
Роскомнадзор потребовал от интернет-провайдеров заблокировать доступ к VPN-сервису HideMy.name, в прошлом известному как Hideme.ru. Основанием для блокировки послужило постановление Медведевского районного суда Республики Марий Эл от 4 июля 2017 года.
Как сообщалось ранее, сайт Hideme.ru был внесен в реестр запрещенных в январе прошлого года по требованию Учалинского районного суда Уфы. Заблокировать доступ к сервису также требовали Кировский районный суд Саратова, Октябрьский районный суд Ставрополя, Анапский городской суд Краснодарского края и Ленинский районный суд Махачкалы. По мнению властей, ресурс позволяет обходить блокировку и получать доступ к запрещенным в России материалам, в том числе экстремистским.
Ранее с Hideme.ru были удалены анонимайзеры, однако доступ к нему по-прежнему оставался заблокированным, поэтому ресурс переехал на новый домен и сменил название. Роскомнадзор попытался «договориться» с администрацией сайта и поинтересовался технической возможностью ограничения пользователям доступа к запрещенным материалам. Гендиректор Hideme.ru Маркус Саар назвал подобный вопрос неправомерным, поэтому ресурс остался заблокированным.
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