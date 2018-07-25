Twitter массово блокирует аккаунты с именем Илона Маска

Сеть микроблогов Twitter приступил к массовой блокировке тех аккаунтов, которые сменили название на имя основателя компаний Space X и Tesla Илона Маска , сообщает издание The Verge.

Поводом для этого послужили участившиеся случаи мошенничества по следующей схеме — используя имя миллиардера, злоумышленники создают профиль и начинают раздавать якобы практически бесплатные биткоины. После этого пользователям предлагают перевести небольшую сумму криптовалюты, а взамен обещают вернуть в разы больше. Известно, что разблокировка вышеупомянутых аккаунтов произойдет только тогда, когда пользователь подтвердит свою личность.

Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как Илон Маск больно ударил по Теslа, не ответив на «скучные» вопросы журналистов. Во время конференц-звонка он заявил, что вопросы представителей СМИ и аналитиков не отличаются оригинальностью.