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Twitter массово блокирует аккаунты с именем Илона Маска
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Twitter массово блокирует аккаунты с именем Илона Маска 

Пятый канал 39 минут назад
Фото: Пятый канал
Сеть микроблогов Twitter приступил к массовой блокировке тех аккаунтов, которые сменили название на имя основателя компаний Space X и Tesla Илона Маска, сообщает издание The Verge.
Поводом для этого послужили участившиеся случаи мошенничества по следующей схеме — используя имя миллиардера, злоумышленники создают профиль и начинают раздавать якобы практически бесплатные биткоины. После этого пользователям предлагают перевести небольшую сумму криптовалюты, а взамен обещают вернуть в разы больше. Известно, что разблокировка вышеупомянутых аккаунтов произойдет только тогда, когда пользователь подтвердит свою личность.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как Илон Маск больно ударил по Теslа, не ответив на «скучные» вопросы журналистов. Во время конференц-звонка он заявил, что вопросы представителей СМИ и аналитиков не отличаются оригинальностью.
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