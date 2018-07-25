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Twitter блокирует аккаунты Илонов Масков
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Twitter блокирует аккаунты Илонов Масков 

Ferra.ru 25 июля 2018
Фото: mobiguru.ru
Команда сервиса микроблогов Twitter начала автоматически блокировать неверифицированные учётные записи, для которых отображаемое имя было заменено на «Илона Маска».
Проще говоря, если пользователь в своём аккаунте Twitter решит поменять имя на «Илон Маск», то эта учётка автоматически будет заблокирована. По словам представителя Twitter, это делается с целью борьбы со спамом и мошенничеством.
Команда начала тестировать новые меры для борьбы с аккаунтами, которые используют термины, ассоциирующиеся со спам-кампаниями. Автоматика поможет сократить поголовье бесчисленных ботов «Илонов Масков», имитирующих знаменитого основателя SpaceX и Tesla, чтобы заваливать ничего не подозревающих пользователей Twitter спамом под видом ответов на их посты.
Такие меры качаются только неподтверждённых аккаунтов. Теоретически, вы можете сначала подтвердить достоверность учётной записи и после этого поменять имя на «Илона Маска».
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