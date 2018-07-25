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Стали известны подробности создания криптовалюты на базе Telegram
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Стали известны подробности создания криптовалюты на базе Telegram 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Появилась информация о том, как планируется создавать криптовалюту на основе популярного мессенджера Telegram.
Так, были названы нюансы создания финансовой системы нового уровня. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «Telegram Доктор (VPN/Proxy)».
Главной проблемой, которую планируется решить, является спекуляция с валютой после ее выхода. Согласно данным, одним из важных факторов того, почему криптовалюты до сих пор не могут проникнуть в жизнь граждан повсеместно, является ее высокая волатильность (коэффициент изменения цены). Так, никто не хочет организовывать продажу своих товаров за криптовалюту, поскольку не может прогнозировать их курс.
Также в Telegram-канале сообщили, что важным признаком того, что средство расчета перешло из разряда спекулятивных инструментов в нишу повседневных экономических инструментов является возможность его накопления, или же стабильность курса валюты.
В связи с этим команда Telegram планирует предпринять несколько шагов для предотвращения подобной ситуации. Например, команда может корректировать курс валюты в критический момент, благодаря тому, что владеет большей частью токенов Gram. Кроме того, инвесторам ранней стадии, которые купили Gram по очень низкой цене, запрещено продавать свои токены сразу после релиза криптовалюты для всех пользователей, когда она будет стоить уже гораздо дороже. Так, возможно владельцам в течение двух–трех лет нельзя будет продавать криптовалюту.
Также криптовалюта будет обеспечена реальным рынком внутри мессенджера. За нее сразу можно будет покупать и продавать множество услуг внутри мессенджера. Такие меры позволят обеспечить стабильность криптовалюты, созданной на основе Telegram, а также привлекать новые компании и пользователей в систему.
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