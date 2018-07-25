Будущее за Fuchsia OS

Впервые о Fuchsia заговорили 2 года назад. В апреле этого года появилась информация о том, что Google готовится слить Android и Fuchsia. На тот момент речь шла о поддержке Fuchsia Android-приложений.

Ранее в этом месяце появились слухи, источником которых выступило авторитетное издание Bloomberg, согласно которым Google в течение 3-5 лет полностью перейдет на Fuchsia. Конечно, после этого Google заявила, что все это неправда, но мы то знаем, что, если бы Google отреагировала иначе, это бы отразилось в негативном ключе на продажах Android-устройств, поэтому ответ компании был ожидаемо верным.

Однако чего ждать от Fuchsia? Стоит начать с того, что Fuchsia (фуксия) — это декоративное растение с красно-фиолетовыми цветками. Не знаю, к чему это, скорее просто факт.

Зачем Google хочет заменить Android? Все дело в устаревших технологиях. Android построен на базе, которая уже не позволяет компании гибко реализовывать собственные идеи. Компания желает развивать свои продукты, однако старая архитектура Android ей этого не позволяет сделать. И это логично, ведь основы Android разрабатывались еще в 2008 году.

Уже сейчас известно, что Fuchsia должна стать заменой всем системам от Google. Fuchsia будет устанавливаться на смартфоны, планшеты, телевизоры, умные часы, ноутбуки, автомобили и другую умную технику.

Было бы круто, если бы все это Google смогла реализовать. Это позволит добиться общей экосистемы. То, за что любят Apple , больше не будет только ее преимуществом.

Также было бы неплохо, если бы компания полностью переосмыслила концепцию операционной системы. Например, почему бы не изменить взаимодействие с устройством и не сделать ставку на управление голосом? Конечно, не всегда голосом управлять удобнее, чем касаниями, но в эту сторону компании стоит смотреть.

Кроме того, нужно полностью переработать интерфейс Android. Концепция, согласно которой на рабочем столе располагаются иконки приложений, а сверху можно сдвинуть шторку с уведомлениями, на мой взгляд, устарела. Google нужно подойти к вопросу концепции интерфейса с нуля. Нужно «перелопатить» полностью все. Нужно кардинально изменить взаимодействие с устройством, иначе мы станем свидетелями застоя на рынке смартфонов.