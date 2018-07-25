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Будущее за Fuchsia OS
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Будущее за Fuchsia OS 

Android Insider 5 часов назад
Фото: Android Insider
Впервые о Fuchsia заговорили 2 года назад. В апреле этого года появилась информация о том, что Google готовится слить Android и Fuchsia. На тот момент речь шла о поддержке Fuchsia Android-приложений.
Ранее в этом месяце появились слухи, источником которых выступило авторитетное издание Bloomberg, согласно которым Google в течение 3-5 лет полностью перейдет на Fuchsia. Конечно, после этого Google заявила, что все это неправда, но мы то знаем, что, если бы Google отреагировала иначе, это бы отразилось в негативном ключе на продажах Android-устройств, поэтому ответ компании был ожидаемо верным.
Однако чего ждать от Fuchsia? Стоит начать с того, что Fuchsia (фуксия) — это декоративное растение с красно-фиолетовыми цветками. Не знаю, к чему это, скорее просто факт.
Зачем Google хочет заменить Android? Все дело в устаревших технологиях. Android построен на базе, которая уже не позволяет компании гибко реализовывать собственные идеи. Компания желает развивать свои продукты, однако старая архитектура Android ей этого не позволяет сделать. И это логично, ведь основы Android разрабатывались еще в 2008 году.
Уже сейчас известно, что Fuchsia должна стать заменой всем системам от Google. Fuchsia будет устанавливаться на смартфоны, планшеты, телевизоры, умные часы, ноутбуки, автомобили и другую умную технику.
Было бы круто, если бы все это Google смогла реализовать. Это позволит добиться общей экосистемы. То, за что любят Apple, больше не будет только ее преимуществом.
Также было бы неплохо, если бы компания полностью переосмыслила концепцию операционной системы. Например, почему бы не изменить взаимодействие с устройством и не сделать ставку на управление голосом? Конечно, не всегда голосом управлять удобнее, чем касаниями, но в эту сторону компании стоит смотреть.
Кроме того, нужно полностью переработать интерфейс Android. Концепция, согласно которой на рабочем столе располагаются иконки приложений, а сверху можно сдвинуть шторку с уведомлениями, на мой взгляд, устарела. Google нужно подойти к вопросу концепции интерфейса с нуля. Нужно «перелопатить» полностью все. Нужно кардинально изменить взаимодействие с устройством, иначе мы станем свидетелями застоя на рынке смартфонов.
Давайте попытаемся задать себе вопросы. Зачем системе нужна шторка с уведомлениями и почему она выглядит именно так? Почему при взаимодействии с девайсом нужно нажимать на экран? Да, многие стандарты когда-то задал Стив Джобс, однако времена меняются и людям нужны кардинальные перемены. Нужно менять не просто систему, нужно менять само взаимодействие со смартфонами, это естественный процесс развития рынка.
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