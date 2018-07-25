Волгоградский центр занятости запустил мобильное приложение? 

Местные жители теперь могут скачать на смартфон приложение «Работа всем».
«По приложению доступна функция поиска вакансий, в том числе по персональным критериям, — прокомментировали в региональном комитете труда и занятости, — а также вся информация о ближайших ярмарках вакансий, напоминания о записях на приём в службу занятости, приглашения на собеседования от работодателей».
В будущем планируется расширение возможностей приложения. В частности, появится функция, благодаря которой безработные граждане смогут получать информацию о перечислении выплат на лицевой счёт.
Приложение «Работа всем» разработано для мобильных устройств на базе операционных систем Android 5 и выше, iOS 9 и выше и доступно для бесплатного скачивания в магазинах приложений Google Play и App Store. Для входа в приложение требуется учётная запись на портале «Госуслуги».