Волгоградский центр занятости запустил мобильное приложение?

Местные жители теперь могут скачать на смартфон приложение «Работа всем».

«По приложению доступна функция поиска вакансий, в том числе по персональным критериям, — прокомментировали в региональном комитете труда и занятости, — а также вся информация о ближайших ярмарках вакансий, напоминания о записях на приём в службу занятости, приглашения на собеседования от работодателей».

В будущем планируется расширение возможностей приложения. В частности, появится функция, благодаря которой безработные граждане смогут получать информацию о перечислении выплат на лицевой счёт.