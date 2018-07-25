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Chrome начал помечать незашифрованные сайты как небезопасные
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Chrome начал помечать незашифрованные сайты как небезопасные 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
Браузер Google начал оповещать пользователей о возможной угрозе при посещении сайтов, соединение с которыми не защищено протоколом HTTPS. Если ресурс не имеет сертификата безопасности, в адресной строке Chrome 68 появится слово «небезопасный» (Not Secure).
Анонсируя новую функцию, в Google назвали её «вехой для безопасности Chrome». В последующих версиях браузера ненадежные сайты также будут помечаться красным крестиком. Это, надеются в поисковике, сможет привлечь внимание пользователей к сайтам, которые являются потенциально небезопасными.
В Google считают, что передача данных между всеми сайтами должна быть защищена по HTTPS. 69-я версия Chrome, намеченная к релизу на сентябрь, перестанет помечать зеленым замком зашифрованные ресурсы, а Chrome 70 (выйдет в октябре) вообще перестанет их как-либо выделять.
Как объясняют в Google, передача данных между браузером и сайтом должна быть зашифрована по умолчанию, поэтому нет нужды графически отмечать этот факт.
∎Браузер Chrome станет медленнее ради безопасности читайте также
HTTPS — это расширение протокола HTTP, позволяющее защитить от перехвата информацию, которой обмениваются между собой браузер и сервер. Оно не только шифрует соединение, но и подтверждает подлинность ресурса, который злоумышленники могли замаскировать под настоящий в результате фишинговой атаки.
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