Chrome начал помечать незашифрованные сайты как небезопасные

Браузер Google начал оповещать пользователей о возможной угрозе при посещении сайтов, соединение с которыми не защищено протоколом HTTPS. Если ресурс не имеет сертификата безопасности, в адресной строке Chrome 68 появится слово «небезопасный» (Not Secure).

Анонсируя новую функцию, в Google назвали её «вехой для безопасности Chrome». В последующих версиях браузера ненадежные сайты также будут помечаться красным крестиком. Это, надеются в поисковике, сможет привлечь внимание пользователей к сайтам, которые являются потенциально небезопасными.

В Google считают, что передача данных между всеми сайтами должна быть защищена по HTTPS. 69-я версия Chrome, намеченная к релизу на сентябрь, перестанет помечать зеленым замком зашифрованные ресурсы, а Chrome 70 (выйдет в октябре) вообще перестанет их как-либо выделять.

Как объясняют в Google, передача данных между браузером и сайтом должна быть зашифрована по умолчанию, поэтому нет нужды графически отмечать этот факт.

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HTTPS — это расширение протокола HTTP, позволяющее защитить от перехвата информацию, которой обмениваются между собой браузер и сервер. Оно не только шифрует соединение, но и подтверждает подлинность ресурса, который злоумышленники могли замаскировать под настоящий в результате фишинговой атаки.