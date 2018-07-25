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На Банки.ру стартовала акция «Дружи выгодно! Расскажи другу про ОСАГО»
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На Банки.ру стартовала акция «Дружи выгодно! Расскажи другу про ОСАГО» 

Банки.ру 6 часов назад
Финансовый супермаркет Банки.ру объявляет о старте акции «Дружи выгодно! Расскажи другу про ОСАГО».
Акция дает пользователям портала возможность проинформировать своих друзей и знакомых об удобствах сервиса «е-ОСАГО» на Банки.ру и заработать на этом.
Для участия в акции необходимо:
• авторизоваться или зарегистрироваться на Банки.ру;
• на странице акции получить уникальную ссылку на калькулятор ОСАГО;
• поделиться этой ссылкой в соцсетях, мессенджерах или по e-mail.
За каждую покупку электронного полиса ОСАГО, совершенную по данной ссылке через сервис Банки.ру, пользователю будут начислены 300 бонусов. Бонусы можно конвертировать в «живые» деньги и вывести на карту или счет мобильного телефона (1 бонус равен 1 рублю).
Сроки проведения акции — с 23 июля по 31 августа 2018 года.
«Мы проводим акцию не только для того, чтобы еще раз напомнить нашим пользователям о современном и удобном сервисе «е-ОСАГО», но и для того, чтобы дать им возможность заработать на лояльности к нашему порталу, — комментирует руководитель направления «Страхование» портала Банки.ру Дмитрий Жуков. — Возможность приобретать полисы онлайн, не выходя из дома, существует с начала 2017 года, но многие пользователи по привычке тратят время на поход в офис страховщика или встречу с агентом. Надеюсь, наша акция позволит упростить покупку полиса ОСАГО большому количеству пользователей».
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