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YouTube создает для блогеров и зрителей новый удобный раздел
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YouTube создает для блогеров и зрителей новый удобный раздел 

Пятый канал 5 часов назад
Фото: Пятый канал
Новый раздел «Исследование» на видеохостинге YouTube уже тестируется разработчиками. Он поможет быстро искать новые интересные каналы и ролики с учетом предпочтений пользователя — анализируя историю просмотров. ФАН со ссылкой на издание CNET пишет, что кнопка раздела после запуска функции будет размещена на нижней панели домашней страницы приложения.
Представители компании рассказали, что, благодаря новому способу поиска контента, блогеры получат возможность быстро пополнять коллекцию видео и, соответственно, привлекать новых подписчиков. Пользователи хостинга просто отлично проведут время, рассматривая только тот контент, который им интересен.
Ранее Пятый канал рассказывал о введении тарификации просмотра некоторых каналов на популярном сайте YouTube. В конце июня в официальном блоге сервиса появилась информация об изменении ценовой политики — подписка на популярные каналы станет платной. Раскошелиться придется при просмотре видеороликов на страницах с количеством подписчиков более 100 тысяч. Функция называется Channel Memberships, ежемесячная плата за подписку на канал составит 4,99 долларов — около 320 рублей.
Еще одно обновление сервиса уже можно скачивать и тестировать. В Android-версии 13.25.56 приложения YouTube появился режим инкогнито. Теперь, наконец-то, не нужно стесняться за то, что так нравится смотреть. Обновленная версия уже доступная для скачивания в Google Apps.
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