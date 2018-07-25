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В Оренбуржье заблокировали сайты по продаже липовых дипломов
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В Оренбуржье заблокировали сайты по продаже липовых дипломов 

ProOren 5 часов назад
Фото: ProOren
Прокуратура Соль-Илецкого района добилась блокировки сайтов с запрещенной к распространению информацией.
В ходе проверки сотрудники ведомства обнаружили несколько интернет-ресурсов со сведениями, распространение которых запрещено на территории РФ. На двух сайтах продавались дипломы об образовании. Еще на нескольких были описаны способы хищения энергоресурсов с помощью магнита. С информацией мог ознакомиться любой пользователь сети.
В итоге районный прокурор направил в суд четыре иска с требованием заблокировать эти интернет-ресурсы. В инстанции просьбу государственного обвинителя полностью удовлетворили.
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