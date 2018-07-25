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Суд рассмотрит первую жалобу от компании, пострадавшей при блокировке Telegram
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Суд рассмотрит первую жалобу от компании, пострадавшей при блокировке Telegram 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Таганский суд Москвы 30 июля рассмотрит по существу административный иск ООО «Живая фотография» к Роскомнадзору и Генпрокуратуре. Заявитель, который владеет сайтом posterslegends.com, созданным для продвижения дизайнерских фотопостеров, требует признать незаконными действия Роскомнадзора, которые привели к блокировке ресурса, и обязать его восстановить доступ к сайту.
С 16 апреля Роскомнадзор по решению суда блокирует доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Доступ к сайту posterslegends.com был заблокирован 19 апреля. По данным универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам в сети интернет, это произошло на основании решения Генпрокуратуры от 16 апреля. При этом доменное имя сайта и адреса отдельных его страниц в реестр запрещенных ресурсов не вносились, уведомлений Роскомнадзора (как это должно быть при блокировке) не поступало. Один IP-адрес может использоваться для десятков и сотен доменных имен разных, не связанных между собой сайтов, отмечается в иске. Действия Роскомнадзора повлекли существенное нарушение прав и интересов ООО «Живая фотография», ущерб заявитель оценивает в 500 000 руб., но требование о возмещении пока не заявлено, рассказал «Ведомостям» адвокат Данил Бухарин, главное сейчас — добиться признания этих действий незаконными. Пресс-служба Роскомнадзора обещает, что его позиция будет представлена в суде, давать комментарии до этого ведомство считает преждевременным. Представитель Генпрокуратуры был недоступен.
Блокировка миллионов IP-адресов в ходе борьбы с Telegram происходила с грубейшими нарушениями, уверен Саркис Дарбинян из организации «Роскомсвобода», представляющий в Арбитражном суде Москвы сервис TgVPN, который также пострадал от блокировки (заседание суда назначено на конец августа). Суть этих нарушений в том, что в качестве основания для ограничения доступа к IP-адресам, используемым Telegram, Роскомнадзор ссылается на решение Генпрокуратуры, якобы нашедшей в Telegram материалы, пропагандирующие «Джебхат ан-Нусру» и другие запрещенные организации. Так ведомству было намного проще действовать — предусмотренный законом о внесудебной блокировке сайтов для таких случаев порядок не предусматривает обязательного извещения владельца сайта и прочих сложных процедур. Но закон Яровой, на основании которого принималось решение о блокировке Telegram, механизма блокировки в принципе не предусматривает, напоминает юрист. Не случайно Роскомнадзор отказался предоставить копию соответствующего решения Генпрокуратуры даже в ответ на адвокатский запрос. Но представить этот документ в суд все-таки придется, радуется Дарбинян.
Жертвами блокировки Telegram стали сотни онлайн-сервисов. Юрист международной «Агоры» Дамир Гайнутдинов говорит, что, когда организация запустила горячую линию для пострадавших, на нее поступило около 150 обращений. Примерно каждый десятый выразил готовность обратиться в суд, но потом число желающих резко снизилось. Большинство объяснили это тем, что уже решили проблему другими средствами и не верят в суд. Это хорошо иллюстрирует как адаптационные способности интернета, так и уровень доверия к государству, отмечает Гайнутдинов. Он тоже не испытывает иллюзий по поводу Таганского суда (рассматривать иск «Живой фотографии» будет та же судья Юлия Смолина, что принимала решение о блокировке Telegram). Но проблемой массовых блокировок сайтов в России уже заинтересовался ЕСПЧ, напоминает эксперт: на рассмотрении в Страсбурге находится дело главы Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова, также подпавшего под массовую блокировку, и оно признано «потенциально ведущим».
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