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Роскомнадзор будет блокировать анонимайзер Hideme.ru
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Роскомнадзор будет блокировать анонимайзер Hideme.ru 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
Роскомнадзор направил требование интернет-операторам ограничить доступ к VPN-сервису HideMy.name, следует из информации, размещенной в базе данных ведомства.
Решение принято в соответствии с постановлением Медведевского районного суда Республики Марий Эл от 4 июля прошлого года, говорится в материалах Роскомнадзора.
Прежде сервис HideMy.name располагался по адресу Hideme.ru. Роскомнадзор блокировал его в России в январе прошлого года в связи с решением Бузулукского районного суда Оренбургской области, поскольку ресурс позволял пользователям получить доступ к сайтам экстремистской направленности.
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