Роскомнадзор будет блокировать анонимайзер Hideme.ru 

Роскомнадзор направил требование интернет-операторам ограничить доступ к VPN-сервису HideMy.name, следует из информации, размещенной в базе данных ведомства.
Решение принято в соответствии с постановлением Медведевского районного суда Республики Марий Эл от 4 июля прошлого года, говорится в материалах Роскомнадзора.
Прежде сервис HideMy.name располагался по адресу Hideme.ru. Роскомнадзор блокировал его в России в январе прошлого года в связи с решением Бузулукского районного суда Оренбургской области, поскольку ресурс позволял пользователям получить доступ к сайтам экстремистской направленности.