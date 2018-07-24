Материнская компания Google опубликовала финансовый отчёт: сумма выручки составила $32.7 млрд

Для Alphabet (материнской компании Google) второй квартал 2018 года оказался продуктивнее, чем аналогичный период в 2017 — прибыль выросла на 26% и составила $ 32.7 млрд

Это произошло даже несмотря на наложенные Европейской Комиссией (ЕК) штрафы. ЕК обвинила Google в том, что она заставляла производителей смартфонов, выбравших операционную систему Android, предустанавливать сервисы и приложения от Google (в частности, поисковик и браузер Chrome) в качестве условия доступа к магазину приложений Google Play. В связи с этим компания была вынуждена заплатить 4,34 млрд евро (5,07 млрд долларов США по состоянию на 30 июня 2018 года) штрафа.

В свою очередь, рекламные доходы Google, составляющие 86% всей выручки компании, за год выросли на 24%.

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