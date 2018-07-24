Корд-каттинг продолжается: в США число пользователей, отключивших в 2018 году платное ТВ, достигнет 33 млн

Вы недавно отключили кабельное или платное ТВ? Вы не одиноки: миллионы американцев уже перестали пользоваться традиционным платным ТВ, и массовый отток продолжится в 2018 году.

По оценке исследовательской компании eMarketer, в этом году число корд-каттеров в США — пользователей, которые однажды отказываются от услуг платного ТВ, и не возобновляет пользование ими — вырастет до 32,8%, что составляет 33,0 млн взрослых пользователей. В конце 2017 году, для сравнения, этот показатель составлял 24,9 млн, что было на 43,6% больше прошлого периода (предыдущая оценка eMarketer — 22 млн).

Иными словами, даже при сокращении охвата платного ТВ, число пользователей, подключающихся к ОТТ, интернет видеосервисам продолжает расти. Порядка 147,5 млн пользователей в США смотрят Netflix как минимум раз в месяц, говорят оценки eMarketer за июль 2018 года. Далее идет Amazon Prime Video (88,7 млн), Hulu (55 млн), HBO Now (17,1 млн) и Sling TV от Dish (6,8 млн).

Другие ОТТ сервисы показывали рост — в том числе DirecTV Now от AT&T , YouTube TV от Google и PlayStation Vue от Sony — но eMarketer не представил по ним данных

Одним из вопросов в том, каким образом eMarketer измеряет рынок платного ТВ, является то, что оценивает общее число зрителей и корд-каттеров, а не домохозяйств (а именно так представляют данные о числе пользователей и кабельные, спутниковые и телеком-операторы).

Но не важно, как именно вы измеряете, традиционное кабельное и спутниковое ТВ падает. По данным отчета S&P Global Market Intelligence компании Kagan, традиционные провайдеры платного ТВ упали в 2017 году на 3,7%, до 94 млн домохозяйств. Совокупно, 186,7 млн совершеннолетних пользователей США будут смотреть платное ТВ в 2018 году, что на 3,8% меньше, по оценке eMarketer, чем годом ранее.

Что является основным драйвером оттока пользователей платного ТВ? Камнем преткновения продолжает быть цена. В среднем счет за платное ТВ составляет $100,98/мес что означает, по оценке Kagan, среднегодовой темп роста — 5,5% в период с 2000 по 2017 год.

Порядка 70% подписчиков платного ТВ считают, что за эти деньги они получают слишком мало, говорят данные отчета Deloitte 2018 Digital Media Trends Survey. Иначе говоря: спад в сегменте платного ТВ продолжится по мере того, как пользователи будут переключаться на более дешевые ОТТ-сервисы.

ИСТОЧНИК: Variety