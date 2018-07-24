«Ростелеком» обеспечил интернет на мотофестивале в Ярославле

«Ростелеком» поддержал проведение семейного мотофестиваля Moto Family Days в Ярославле , который прошёл с 20 по 22 июля. Компания развернула бесшовное покрытие Wi-Fi на площадках фестиваля в Концертно-зрелищном центре «Миллениум» и в парке Тысячелетия. Гости и участники могли воспользоваться бесплатным доступом в сеть, пройдя авторизацию по SMS.

Роман Русских , директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком»:

«Мы давно привыкли быть на связи, постоянно делиться впечатлениями, искать в сети информацию. Любое массовое мероприятие — это критическая нагрузка на сеть: сотовые станции могут не справиться с пиковым трафиком, и потому стало хорошим тоном разворачивать беспроводную сеть для гостей. У «Ростелекома» богатый опыт обеспечения больших мероприятий доступом в интернет. Например, в Ярославле мы уже несколько лет поддерживаем всероссийский форум «ПроеКТОриЯ». Все наши решения — масштабируемы. Например, беспроводные сети любой топологии мы строим на базе сервиса «Управляемый Wi-Fi». Он позволяет организовать бесшовный Wi-Fi как в небольшом офисе, так и в крупном банке, отеле или торговом центре. Им пользуется уже более 250 абонентов в Ярославской области ».

«Управляемый Wi-Fi» от «Ростелекома» — это сервис беспроводного доступа в интернет, отвечающий всем требованиям законодательства и предлагающий абоненту массу возможностей для настройки и управления сетью. Например, владелец сети может настроить приветственную страницу, чтобы сообщать посетителям об акциях. Он также может собирать и анализировать статистику: с каких устройств люди выходили в сеть, где дольше всего задержались и прочее. Например, владельцам торговых центров это позволит эффективнее расположить арендаторов. Настройки беспроводной сети легко меняются в удобном личном кабинете сервиса.

Moto Family Days — единственный в России семейный мотофестиваль. Уникальный формат фестиваля объединяет в себе мотопробег, городской праздник и мотопарад, в котором принимают участие несколько сотен байкеров.

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