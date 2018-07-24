SleepScore: инновационное приложение для трекинга сна появилось в Google Play

Приложение SleepScore, признанное одним из наиболее инновационных решений для трекинга сна на мобильных устройствах, стало доступно в каталоге Google Play. Разработка примечательна тем, что задействует запатентованную технологию определения качества сна вкупе с нейронными сетями, которые интерпретируют полученные данные в удобоваримую для рядового пользователя форму.

В отличие от подавляющего большинства трекеров сна, SleepScore не использует иных датчиков, кроме динамика и микрофона. С их помощью приложение заставляет смартфон транслировать неразличимые человеческим ухом звуковые волны, которые формируют силуэт спящего и, помимо отслеживания смены поз на протяжении сна, способны анализировать скорость дыхания и даже сердечный ритм.

Лучший умный будильник для Андроид

Но SleepScore — это не только приложение для определения качества сна. Наряду с чисто информативной функцией, оно способно выступать в качестве «умного» будильника, способного разбудить вас в наиболее подходящее для этого время. Благодаря данным о фазах сна, которые SleepScore получает в процессе анализа, приложение способно спрогнозировать временной промежуток, когда пробуждение будет переноситься организмом легче всего.

Несмотря на доступность SleepScore в каталоге Google Play, к моменту релиза разработчикам не удалось обеспечить совместимость приложения с подавляющим большинством устройств. В настоящее время SleepScore могут загрузить только владельцы смартфонов Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8+. По заверениям создателей SleepScore, все остальные смогут опробовать их детище уже до конца этого года.

Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.

Приложение: SleepScore

Разработчик: SleepScore Labs

Категория: Здоровье и фитнес

Цена: Бесплатно

Скачать: Google Play

Приложением уже заинтересовались: 0 человек