«Яндекс» запустил открытое тестирование обновленного «Директа» с управлением от статистики

Первые пользователи уже получили доступ к обновленным разделам «Директа». Всем пользователям доступ к новому интерфейсу планирует открыть в ближайшее время, отметили в компании.

«Чтобы вам было удобнее принимать решения и вести кампании, должна быть возможность группировать данные и показатели эффективности на одном экране так, как нужно для решения именно ваших задач. Отсюда — новый табличный вид, фильтры и возможность применить массовые операции к выбранному набору рекламных материалов по всему аккаунту», — рассказали в «Яндексе»

В бете-версии нового «Директа» уже доступно:

страница «Мои кампании» в новой табличной верстке с удобной шапкой фильтров, которая позволяет быстро вытащить на первый экран нужные кампании;

навигация по основным объектам с возможностью перехода к «Мастеру отчетов»;

страница фраз с функцией редактирования, мастером ставок, поиском и заменой. Также стал доступен новый инструмент «Подбор фраз», позволящий быстро подобрать или расширить набор ключевых слов и минус-фраз.

Уже существующие функции сервиса сохранятся. Старый и новый интерфейсы временно будут существовать параллельно — переключиться на старый интерфейс можно будет, кликнув по специальной ссылке внизу экрана, добавили в компании.

«Директ» полностью перейдет на новую версию после окончания тестирования, при этом разделы будут обновляться постепенно.