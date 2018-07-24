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«Яндекс» запустил открытое тестирование обновленного «Директа» с управлением от статистики
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«Яндекс» запустил открытое тестирование обновленного «Директа» с управлением от статистики 

RB.ru 2 часа назад
Первые пользователи уже получили доступ к обновленным разделам «Директа». Всем пользователям доступ к новому интерфейсу планирует открыть в ближайшее время, отметили в компании.
«Чтобы вам было удобнее принимать решения и вести кампании, должна быть возможность группировать данные и показатели эффективности на одном экране так, как нужно для решения именно ваших задач. Отсюда — новый табличный вид, фильтры и возможность применить массовые операции к выбранному набору рекламных материалов по всему аккаунту», — рассказали в «Яндексе».
В бете-версии нового «Директа» уже доступно:
страница «Мои кампании» в новой табличной верстке с удобной шапкой фильтров, которая позволяет быстро вытащить на первый экран нужные кампании;
навигация по основным объектам с возможностью перехода к «Мастеру отчетов»;
страница фраз с функцией редактирования, мастером ставок, поиском и заменой. Также стал доступен новый инструмент «Подбор фраз», позволящий быстро подобрать или расширить набор ключевых слов и минус-фраз.
Уже существующие функции сервиса сохранятся. Старый и новый интерфейсы временно будут существовать параллельно — переключиться на старый интерфейс можно будет, кликнув по специальной ссылке внизу экрана, добавили в компании.
«Директ» полностью перейдет на новую версию после окончания тестирования, при этом разделы будут обновляться постепенно.
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