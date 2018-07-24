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Google Maps запускает во Вьетнаме режим мотоцикла
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Google Maps запускает во Вьетнаме режим мотоцикла 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Картографический сервис Google Maps запустил в своём приложении режим мотоцикла для Вьетнама и других азиатских стран, включая Сингапур и Таиланд
Новый сервис позволяет пользователям видеть знаки, недоступные для автомобилей, и рассчитывает время в пути исходя из средней скорости мотоцикла.
Кроме того, пользователи также смогут видеть платные дороги и дороги, недоступные для мотоциклов, что поможет им прокладывать наиболее оптимальные маршруты.
Сейчас новый режим доступен только для устройств, работающих на Android 4.4 или выше. Когда он будет доступен для веб-устройств или устройств на iOS пока не ясно.
Режим мотоциклов в Google Maps был впервые запущен в декабре прошлого года в Индии, которая является одним из крупнейших мировых рынков, где мотоциклы очень популярны.
В настоящее время этот режим доступен пользователям в Малайзии, Филиппинах, Таиланде, Вьетнаме, Тайване, Гонконге и Мьянме.
В течение первых трех месяцев 2018 года во Вьетнаме было куплено более 800 000 мотоциклов, что эквивалентно приблизительно 9 000 мотоциклов, проданных в день, сообщила в апреле вьетнамская Ассоциация производителей мотоциклов.
По состоянию на прошлый год мотоциклы остаются самым популярным средством передвижения во Вьетнаме, население которого составляет около 92 млн человек. В стране, согласно данным Министерства транспорта, насчитывается 45 млн зарегистрированных мотоциклов.
Источник: vnexpress.net
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