Google Maps запускает во Вьетнаме режим мотоцикла

Таиланд Картографический сервис Google Maps запустил в своём приложении режим мотоцикла для Вьетнама и других азиатских стран, включая Сингапур

Новый сервис позволяет пользователям видеть знаки, недоступные для автомобилей, и рассчитывает время в пути исходя из средней скорости мотоцикла.

Кроме того, пользователи также смогут видеть платные дороги и дороги, недоступные для мотоциклов, что поможет им прокладывать наиболее оптимальные маршруты.

Сейчас новый режим доступен только для устройств, работающих на Android 4.4 или выше. Когда он будет доступен для веб-устройств или устройств на iOS пока не ясно.

Режим мотоциклов в Google Maps был впервые запущен в декабре прошлого года в Индии , которая является одним из крупнейших мировых рынков, где мотоциклы очень популярны.

Мьянме. В настоящее время этот режим доступен пользователям в Малайзии Филиппинах , Таиланде, Вьетнаме, Тайване, Гонконге

В течение первых трех месяцев 2018 года во Вьетнаме было куплено более 800 000 мотоциклов, что эквивалентно приблизительно 9 000 мотоциклов, проданных в день, сообщила в апреле вьетнамская Ассоциация производителей мотоциклов.

По состоянию на прошлый год мотоциклы остаются самым популярным средством передвижения во Вьетнаме, население которого составляет около 92 млн человек. В стране, согласно данным Министерства транспорта, насчитывается 45 млн зарегистрированных мотоциклов.

Источник: vnexpress.net