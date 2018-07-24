В ОТТ пространстве США доминируют восемь сервисов

По данным компании ComScore, несмотря на бурный рост этих сервисов в стране, всего лишь восемь ОТТ-сервисов имеют рыночную долю более 10% (5,95 млн домохозяйств) в США

Аналитики выяснили, что рынок состоит из небольшого числа приложений с большим охватом и большого числа сервисов с незначительной аудиторией. Из почти 70 ОТТ-сервисов, отслеживаемых компанией, более трети имеют охват менее 1% аудитории (600 тыс. домохозяйств).

Порядка 47% всех Wi-Fi домохозяйств в апреле 2018 использовали Netflix ; 32% — YouTube; 23% — Amazon Video; и 18% — Hulu. Среди домохозяйств с подписками на OTT-сервисы, доля использующих Netflix выросла до 73% далее идет YouTube с 50%.

Совокупно 34% домохозяйств, использующих какой-либо ОТТ-сервис, не пользуются традиционным сервисом платного ТВ. Среди пользователей Hulu доля корд-каттеров выше всего, свидетельствуют данные отчета.

Исследование comScore разбивает сервисы на облегченные TV/онлайн vMVPD сервисы типа Sling, DirecTV Now, PlayStation Vue, fuboTV и Philo; и премиум, которые относится к кабельным сетям с собственными сервисами, например, HBO, Showtime и Starz. К цифровым сервисам относятся те сервисы, которые не представлены в линейном ТВ, такие как Tubi TV и Xumo.

В апреле 2017 года 29% домохозяйств, использовавших исключительно vMVPD, имели предельный возраст пользователей на уровне 35 лет. Всего за год, этот процент снизился до 21%, и vMVPD стали использовать и люди более старшего возраста.

ИСТОЧНИК: Rapid TV News