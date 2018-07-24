Ещё
В ОТТ пространстве США доминируют восемь сервисов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ОТТ пространстве США доминируют восемь сервисов 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
По данным компании ComScore, несмотря на бурный рост этих сервисов в стране, всего лишь восемь ОТТ-сервисов имеют рыночную долю более 10% (5,95 млн домохозяйств) в США.
Аналитики выяснили, что рынок состоит из небольшого числа приложений с большим охватом и большого числа сервисов с незначительной аудиторией. Из почти 70 ОТТ-сервисов, отслеживаемых компанией, более трети имеют охват менее 1% аудитории (600 тыс. домохозяйств).
Порядка 47% всех Wi-Fi домохозяйств в апреле 2018 использовали Netflix; 32% — YouTube; 23% — Amazon Video; и 18% — Hulu. Среди домохозяйств с подписками на OTT-сервисы, доля использующих Netflix выросла до 73% далее идет YouTube с 50%.
Совокупно 34% домохозяйств, использующих какой-либо ОТТ-сервис, не пользуются традиционным сервисом платного ТВ. Среди пользователей Hulu доля корд-каттеров выше всего, свидетельствуют данные отчета.
Исследование comScore разбивает сервисы на облегченные TV/онлайн vMVPD сервисы типа Sling, DirecTV Now, PlayStation Vue, fuboTV и Philo; и премиум, которые относится к кабельным сетям с собственными сервисами, например, HBO, Showtime и Starz. К цифровым сервисам относятся те сервисы, которые не представлены в линейном ТВ, такие как Tubi TV и Xumo.
В апреле 2017 года 29% домохозяйств, использовавших исключительно vMVPD, имели предельный возраст пользователей на уровне 35 лет. Всего за год, этот процент снизился до 21%, и vMVPD стали использовать и люди более старшего возраста.
ИСТОЧНИК: Rapid TV News
Ruvod.com: последние новости
YouTube ежедневно показывает более 180 млн часов на ТВ экранах В Netflix уверены, что следующие 100 млн подписчиков придут из Индии Стриминговый сервис DC раскрыл стоимость подписки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет132
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками80
Россиян лишат желания иметь валюту55
Тяжелобольная Терехова не может говорить7
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест116
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение