Рамблер проанализировал трафик и контент площадки

По итогам первого полугодия 2018 года медийный портал Рамблер зафиксировал минимальные значения мошеннического трафика и значительный рост потребления видео-контента со всех типов устройств в сравнении с первым полугодием 2017 года.

По итогам первых шести месяцев 2018 года, доля сомнительного трафика на портале Рамблер в соответствии с показателями сервиса Яндекс. Метрика составила всего 0,13%. Зафиксированные результаты заметно лучше среднерыночных значений для российского и зарубежных рынков. Так, Gazprom-Media Digital (GPMD) в своем недавнем исследовании указывает, что по оценке компании Weborama Russia на базе промеров Adloox в Рунете в 2017 году на мошеннический трафик пришлось 45% показов.

Рамблер

За первое полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество просмотров видео на портале rambler.ru увеличилось на 52%, а выручка возросла на 53%.

Наиболее популярными форматами видео-контента по-прежнему остаются новости. При этом наблюдается снижение на 3 п.п. доли просмотров видео с планшетов и перераспределение медиапотребления в сторону смартфонов.

Лидирующей пользовательской десктоп-платформой, согласно внутренним данным компании, остается операционная система Windows. С ней работают 90% пользователей, около 2% используют macOS, Android — 5%, iOS —2%, Linux — 1%.

Леонид Черный, управляющий директор портала Rambler.ru:

«Портал Рамблер постоянно развивается, внедряя все новые технические решения, совершенствует свою редакционную политику. Сегодня с нами десятки миллионов людей. Все показатели говорят об эффективности нашей борьбы с роботным трафиком, фродом, и это не может не радовать нас и наших партнеров. Наша аудитория органическая и живая, у нас нет закупаемого трафика и видеообмена. Каждый из наших пользователей приходит на портал осознано, и, конечно, это отражается на метриках. Мы гордимся полученными результатами и не собираемся останавливаться на достигнутом».

Rambler Group — один из лидеров российского рынка медиа и развлечений. В структуру холдинга входят объединенная сеть кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино», онлайн-кинотеатр Okko, издательская группа «Азбука-Аттикус», более 30 ведущих интернет-СМИ страны, включая ЛЕНТА.RU, АФИША, — один из лидеров российского рынка медиа и развлечений. В структуру холдинга входят объединенная сеть кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино», онлайн-кинотеатр Okko, издательская группа «Азбука-Аттикус», более 30 ведущих интернет-СМИ страны, включая ЛЕНТА.RU, АФИША, ГАЗЕТА.RU , СЕКРЕТ ФИРМЫ, а также премиальный медийно-сервисный портал РАМБЛЕР.