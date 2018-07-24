Пользователей macOS спасут платные антивирусы

Доминирование компьютеров с Windows делает их главной целью хакеров. По данным statcounter.com на февраль 2018 года количество пользователей с этой операционной системой составило 82%. Однако это не отменяет того факта, что киберпреступники начали интересоваться и другими ОС.

Например, macOS: первый вирус-вымогатель, который смог успешно поразить компьютеры Apple, обнаружили два года назад. Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций решили узнать, какой антивирус для Mac лучше остальных защищает пользователей от вредоносов.

Не доверяйте встроенной защите

Безопасность Apple обеспечивается несколькими встроенными средствами. Первая, Gatekeeper, не позволяет устанавливать продукты сторонних разработчиков, не одобренных «яблочной» компаний. Вторая, FileVault, защищает файлы, зашифровывая Mac таким образом, чтобы им пользовался только авторизованный пользователь. Третья, Sandbox, не даёт проникнуть вирусу в компоненты системы, даже несмотря на то, что отдельные приложения или файлы оказались заражены.

Все антивирусы для macOS направлены на предотвращения попадания вредоносного ПО с флешек, телефонов, жёстких дисков и прочего. От этих угроз компьютеры Apple защищены в наименьшей степени.

Исследование, в котором приняли участие десять антивирусов, показало, что бесплатные программы недостаточно хороши для этой задачи (в отличие от софта для Windows), и «яблочным» пользователям пока стоит полагаться только на платные. Так, встроенная защита MacOS оказалась на последней строчке рейтинга с 1,5 баллами, и поэтому специалисты решили не включать её в сравнительную таблицу.

Лучший из бесплатных

Лидером списка лучших антивирусов стал G Data Antivirus for Mac OS (4,05 балла). На второй позиции расположился Norton Security Deluxe (3,98 балла). А замыкает тройку лидеров Kaspersky Internet Security (3,9 балла). При этом отметим, что первая программа предоставляет защиту от фишинга, в то время как две остальные помимо неё могут бороться и с программами-шпионами.

Бесплатный антивирус Avira Free Antivirus for Mac (3,57 балла) смог занять только пятое место. И хотя в таблице у него не отмечено ни одного пункта, эксперты отметили, что он всё равно будет полезен юзерам. Программа в автоматическом режиме сканирует системы и отдельные файлы на наличие вредоносов и препятствует проникновению вирусов с внешних носителей.

Ранее News.ru рассказал, что антивирусная компания Dr.Web получила возможность требовать блокировки ресурсов с вредоносным содержанием — соответствующий статус ей предоставил Координационный центр национального домена сети Интернет.