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Система мониторинга «Инцидент менеджмент» будет следить за деятельностью властей
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Система мониторинга «Инцидент менеджмент» будет следить за деятельностью властей 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Система мониторинга «Инцидент менеджмент» будет следить за деятельностью властейКремль запустил программу, которая поможет следить за реакцией властей на жалобы граждан Российской Федерации в социальных сетях, об этом нам сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле.
С помощью системы мониторинга «Инцидент менеджмент» можно будет отслеживать информационные причины в разных социальных сетях и реакцию на действия властей. Данная система будет наблюдать по пяти ключевым словам в социальных сетях: «Одноклассники», «Instagram», «Facebook», «ВКонтакте». После получения результатов администратор решает на какие сообщения следует ответить. От масштаба проблемы зависит сортировка запросов. В течение одних суток после регистрации власти должны реагировать на запрос.
Организаторы сообщают, что стали обращать внимание на отрицательные комментарии после несчастного случая в торговом центре «Зимняя вишня» и ситуации около площадки в Волоколамске, из-за того, что власти регионов показали неумение разумно реагировать на недовольство в социальных сетях. Данная система проверяется в 10 регионах.
Саният Эмирова
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