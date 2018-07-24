Система мониторинга «Инцидент менеджмент» будет следить за деятельностью властей

Система мониторинга «Инцидент менеджмент» будет следить за деятельностью властейКремль запустил программу, которая поможет следить за реакцией властей на жалобы граждан Российской Федерации в социальных сетях, об этом нам сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле.

С помощью системы мониторинга «Инцидент менеджмент» можно будет отслеживать информационные причины в разных социальных сетях и реакцию на действия властей. Данная система будет наблюдать по пяти ключевым словам в социальных сетях: «Одноклассники», «Instagram», «Facebook», «ВКонтакте». После получения результатов администратор решает на какие сообщения следует ответить. От масштаба проблемы зависит сортировка запросов. В течение одних суток после регистрации власти должны реагировать на запрос.

Организаторы сообщают, что стали обращать внимание на отрицательные комментарии после несчастного случая в торговом центре «Зимняя вишня» и ситуации около площадки в Волоколамске , из-за того, что власти регионов показали неумение разумно реагировать на недовольство в социальных сетях. Данная система проверяется в 10 регионах.

Саният Эмирова