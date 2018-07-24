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Как удалить учетную запись Skype без потери личных данных
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Как удалить учетную запись Skype без потери личных данных 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
К настоящему времени все учетные записи Skype связаны с учетной записью Microsoft. Если вы удалите учетную запись Skype, ваша учетная запись в Microsoft также будет закрыта. Если у вас все еще есть данные, хранящиеся на таких сервисах, как OneDrive или Outlook.com, вы должны сначала создать резервную копию. Сначала откройте веб-сайт Skype и войдите в свою учетную запись. Проверьте, действительна ли еще подписка. Если вы не отмените подписку, она будет продолжаться еще в течение 60 дней. Если у вас все еще есть средства на счете Skype, они станут недоступны после удаления учетной записи.
Теперь откройте веб-сайт Microsoft и подтвердите свою личность, например, по электронной почте или по телефону. Вам будет отправлен код. Введите его на веб-сайте. Внимательно прочитайте инструкции и подтвердите, что все содержимое необходимо удалить.
Если вы нажмете кнопку «Пометить для закрытия», вам будет показана дата, когда ваша учетная запись будет окончательно удалена. Подтвердите с помощью «Готово».
Примечание. Ваша учетная запись Microsoft будет безотзывно удалена через 60 дней. Даже ваша учетная запись Skype не исчезает сразу. Для отмены удаления достаточно ввести логин в течение указанного срока.
Подробнее, как выполнить закрытие учетной записи Microsoft можно прочитать здесь.
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